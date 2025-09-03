На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили заменить нестандартные автомобильные номера на знаки с флагом

Депутат Миронов предложил заменить нестандартные номера авто на знаки с флагом
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава думской фракции »Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением заменить все типы автомобильных номеров на единый образец с изображением флага России, сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

По словам депутата, с 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения национального стандарта, которые предусматривают обязательное изображение флага на автономерах. Однако для некоторых категорий транспорта, например, такси, предусмотрено исключение. Такие машины могут ездить со старыми госзнаками.

«Предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага», - сказано в обращении Миронова.

До этого Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев, сообщает РИА Новости.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения увеличена до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Пошлина на получение международных водительских прав выросла вдвое — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами