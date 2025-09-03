В Госдуме предложили заменить нестандартные автомобильные номера на знаки с флагом

Глава думской фракции »Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением заменить все типы автомобильных номеров на единый образец с изображением флага России, сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

По словам депутата, с 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения национального стандарта, которые предусматривают обязательное изображение флага на автономерах. Однако для некоторых категорий транспорта, например, такси, предусмотрено исключение. Такие машины могут ездить со старыми госзнаками.

«Предлагается установить срок замены регистрационных знаков в течение 6 месяцев с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, предусмотрев безвозмездный характер обмена для владельцев транспортных средств, чьи регистрационные знаки соответствуют ранее установленным стандартам и не содержат изображения государственного флага», - сказано в обращении Миронова.

До этого Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для автовладельцев, сообщает РИА Новости.

Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена с 800 до 1,2 тысячи рублей, за внесение в него изменений — с 350 рублей до 525 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают увеличить сбор в три раза — до 1,5 тысячи рублей в бумажном формате и до 4,5 тысячи в пластике.

Выдача национального водительского удостоверения увеличена до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Пошлина на получение международных водительских прав выросла вдвое — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ТО в России может подорожать в 2026 году.