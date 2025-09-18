Видео: Lada Niva сбила челябинку с ребенком на руках

В Челябинске на видео попало, как Lada Niva сбила женщину с ребенком на руках

В Челябинске автомобиль Lada Niva сбил женщину с ребенком на руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Нива» сбила девушку с 6-летним ребенком на переходе на Чайковского. Она переходила дорогу с мальчиком на руках. Момент аварии попал на камеры. В середине пути 26-летняя челябинка ускорилась, через секунду на нее наехала машина», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с ребенком идет по пешеходному переходу, где ее сбивает белый автомобиль. От удара люди падают на проезжую часть. К пострадавшим подбегают прохожие и водитель Lada Niva.

По информации канала, в момент ДТП за рулем Lada находился 19-летний водитель. В ГИБДД отметили, что в результате произошедшего ребенок получил травмы.

