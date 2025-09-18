Велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД

На МКАД произошла серьезная авария с велосипедистом

В Москве на МКАД автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Как уточняет ГАИ, на кольцевую дорогу он выехал с прилегающей территории, после чего водитель автомобиля совершил наезд на него», — говорится в сообщении.

По информации канала, ДТП произошло на 61 километре МКАД. В результате аварии велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее в Подмосковье сняли на видео спарринг крыс на парковке.