В Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео

В Славянске-на-Кубани автомобиль врезался в здание магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Двенашка» въехала прям в супермаркет, снеся стеклянные витрины», — говорится в сообщении.

По информации канала, автомобиль Kia Rio столкнулся с Lada на перекрестке улиц Школьной и Партизанской. От удара машины отбросило в дорожный знак и продуктовый магазин. В результате произошедшего никто не пострадал.

На опубликованных в сети кадрах видно, что красный автомобиль разбил витрину. На месте ДТП собрались люди.

