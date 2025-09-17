Видео: автомобиль с россиянкой перевернулся после жесткого удара

В Казани на видео попало, как Kia перевернулась после ДТП с Hyundai Creta

В Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения одна из машин переворачивается.

По информации канала, ДТП произошло на Большой Крыловке — Вахитова.

До этого сообщалось, что в Челябинске на Шершневской плотине произошла жесткая авария с машиной, в которой ехали студенты. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобили разлетаются в разные стороны, при этом одна из машин переворачивается. Также уточняется, что в момент аварии водитель Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовное преследование за нарушения ПДД.

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.