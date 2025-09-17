В Подмосковье взорвали автомобиль Subaru

В городе Наро-Фоминске Московской области взорвали автомобиль Subaru. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, в «Субару» взорвалась взрывчатка, ее тротиловый эквивалент может составлять около 300 граммов. Как сообщили «Базе» подписчики и очевидцы, подорванный автомобиль мог принадлежать мужчине, связанному с военным/силовым ведомством», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в результате произошедшего владелец иномарки не пострадал.

До этого сообщалось, что в Татарстане автомобиль с человеком упал в болото.

«Водитель не справился с управлением и в результате очутился в овраге. Теперь его ждет штраф, а сам автомобиль серьезный ремонт», — говорится в сообщении В Татарстане автомобиль с человеком упал в болото. Об этом сообщает Telegram-канала «В Татарстане поймут».

На опубликованных в сети кадрах видно, что поврежденная машина находится в водоеме. Инцидент произошел на Мамадышском тракте.

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.