В Подмосковье напавший на элитную школу подросток взял в заложники ученика

Нападавший на элитную школу в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа взял в заложники минимум одного ученика. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, подросток заперся с пострадавшим в кабинете. У нападавшего также был перцовый баллончик.

Нападение на Успенскую СОШ произошло утром 16 декабря. Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек, включая троих учащихся и школьного охранника, который пытался его задержать.

По предварительным данным, сейчас ведутся меры по освобождению заложника и стабилизации ситуации.

Накануне похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Как сообщали местные СМИ, школьник пришел в учебное учреждение с ножом. При этом он якобы «пикал» на входе, но охрана не придала этому значения.

Подросток направился в кабинет к учительнице, с которой должен был исправить оценку по математике. В какой-то момент он напал с ножом на женщину.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.