Британская разведка обвинила Россию в затягивании переговоров по Украине

Глава британской разведки Ми-6 Блейз Метревели обвинила Россию в затягивании переговоров по Украине в своей первой публичной речи в понедельник, 15 ноября.

Также Метревели отметила, что Россия якобы предпринимает попытках «запугать» европейцев, «посеять» у них страх и «манипулировать» ими. Однако поддержка Украиной Европы «останется неизменной», так как помощь Киеву «имеет основополагающее значение не только для европейского суверенитета и безопасности, но и для глобальной стабильности», подчеркнула Метревели.

«Мы все сталкиваемся с угрозой агрессивной, экспансионистской и ревизионистской политикой России, которая стремится подчинить себе Украину и оказать давление на НАТО», – заявила она.

Также Метревели добавила, что «экспорт хаоса – это особенность российского подхода к международному взаимодействию».

Глава британской разведки подчеркнула, что Великобритания находится «в промежуточном состоянии между миром и войной», мир сейчас «более опасен и полон конфликтов, чем за последние десятилетия», а линия фронта установилась «повсюду».

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской делегаций, на которых стороны обсудили мирный план урегулирования конфликта. На встрече были согласованы гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Однако согласия по территориальному вопросу и по контролю над Запорожской АЭС добиться пока не удалось.

Ранее в США заявили, что 90% разногласий между Украиной и США уже решены.