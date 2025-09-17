Такси с россиянином вылетело в болото и попало на видео

В Татарстане на видео сняли такси после падения в болото

В Татарстане автомобиль с человеком упал в болото. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Водитель не справился с управлением и в результате очутился в овраге. Теперь его ждет штраф, а сам автомобиль серьезный ремонт», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что поврежденная машина находится в водоеме.

По информации канала, инцидент произошел на Мамадышском тракте.

До этого сообщалось, что в Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta.

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения одна из машин переворачивается. ДТП произошло на Большой Крыловке — Вахитова.

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.