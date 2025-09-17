На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военблогер Алехин прокомментировал информацию о его автопарке

Обвиняемый в отмывании военблогер Алехин заявил об отсутствии премиальных авто
Telegram-канал «Роман Алехин»

Военблогер Роман Алехин, который, по информации СМИ, владеет автопарком общей стоимостью свыше 10 млн рублей, опроверг эту информацию РИА Новости.

По словам блогера, приписываемые ему автомобили действительно в разное время находились в пользовании фирмы его супруги, но премиальными они не являются.

«Ни одного [автомобиля] у меня премиального [не было]. Даже Zeekr, он выглядит красиво, но машина за 5 миллионов не может считаться премиальной», — подчеркнул он.

Алехин отметил, что в настоящее время он владеет Haval и двумя Lada Largus, которые применяются в деловых поездках. При этом на блогера также зарегистрирован автомобиль Volkswagen Teramont, который уже был продан участнику специальной военной операции (СВО).

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее подозреваемый в отмывании денег Алехин получил повестку, но не пошел на СВО.

