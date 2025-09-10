На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция начала проверку из-за видео о курском блогере и «откатах»

Полиция Курской области начала проверку в отношении военблогера Романа Алехина
112/Telegram

Полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального УМВД.

Сотрудники УМВД по Курской области в ходе мониторинга сети выявили публикацию о возможных противоправных действиях курского предпринимателя и администратора популярного Telegram-канала Алехина, а также еще одного неустановленного лица.

«По данному факту начато проведение проверки», — сказано в сообщении МВД.

9 сентября в сети было опубликовано видео, в котором подробно описывается схема «отмыва» 200 млн рублей. Согласно изложенной информации, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего он закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии, при этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.

