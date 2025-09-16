Калужское шоссе парализовало из-за ДТП с газовиками

Движение на Калужском шоссе затрудено из-за ДТП с газовой службой

Движение автотранспорта на Калужском шоссе оказалось затруднено из-за ДТП с автомобилем газовой службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На 56-м километре Калужского шоссе в районе села Вороново произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение в районе происшествия оказалось затруднено на 2 километра, одна полоса в сторону области занята. В Дептрансе посоветовали водителям искать пути объезда.

По данным СМИ, в результате аварии один из двух пострадавших не выжил — водителя легковой машины зажало в салоне.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

