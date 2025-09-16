Видео: водитель погиб на Калужском шоссе в ДТП с «Газелью» газовиков

На Калужском шоссе водитель погиб в ДТП с «Газелью» газовиков и попал на видео

На Калужском шоссе водитель погиб в жестком ДТП с «Газелью» газовой службы. Об этом сообщает агентство »Москва».

«Один человек погиб и один госпитализирован в результате ДТП на Калужском шоссе. Легковушка столкнулась с «Газелью» газовой службы, в результате водителя легковой машины зажало в салоне», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», можно заметить, что на месте аварии сейчас работают экстренные службы. Причины трагедии выясняются.

