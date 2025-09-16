На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: водитель погиб на Калужском шоссе в ДТП с «Газелью» газовиков

На Калужском шоссе водитель погиб в ДТП с «Газелью» газовиков и попал на видео
true
true
true

На Калужском шоссе водитель погиб в жестком ДТП с «Газелью» газовой службы. Об этом сообщает агентство »Москва».

«Один человек погиб и один госпитализирован в результате ДТП на Калужском шоссе. Легковушка столкнулась с «Газелью» газовой службы, в результате водителя легковой машины зажало в салоне», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», можно заметить, что на месте аварии сейчас работают экстренные службы. Причины трагедии выясняются.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее петербурженка на Audi жестко сбила подростка.

