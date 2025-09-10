На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина арестован за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа

NDTV: в Канаде пьяный мужчина прокатился на игрушечном джипе и получил штраф
401_da_sarpanch/X

В Канаде мужчина был остановлен и арестован за управление в нетрезвом виде детским игрушечным автомобилем, пишет NDTV.

Водителем оказался мужчина по имени Каспер Линкольн. По данным СМИ, он ехал по обочине дороги, закрытой не время реконструкции, а пото м свернул на открытую проезжую часть. На фото, распространяемых в социальных сетях, видно, как он управляет миниатюрным автомобилем в солнцезащитных очках, а рядом идет его друг.

Линкольн объяснил полиции, что позаимствовал игрушечный джип у соседа, чтобы просто покататься. Однако сотрудники Королевской канадской конной полиции выяснили, что у мужчины приостановлена водительская лицензия, а тест показал, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате Линкольну предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде. Канадец был арестован и получил штраф, который намерен оспорить.

Сержант Крис Кларк отметил, что хотя ситуация выглядит курьёзной, она представляла реальную опасность. По канадскому законодательству любое транспортное средство, которое приводится в движение чем-либо, кроме мускульной силы, классифицируется как автотранспортное.

Ранее в Канаде перекрыли дороги из-за «очень агрессивных» бизонов, сбежавших с фермы.

