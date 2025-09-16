Последние секунды жизни байкера попали на видео

В Приморье на видео попало жесткое ДТП с мотоциклистом

В Приморском крае мотоциклист на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На Шаморовской трассе со стороны Артема произошло <…> ДТП. По предварительным данным, водитель Subaru Forester выполнял поворот налево, в этот момент мотоциклист шел на обгон», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в иномарку, от удара байкер отлетел в сторону, а автомобильные детали разлетелись по дороге.

По информации канала, в результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали его пассажирку, но спасти женщину не удалось.

До этого сообщалось, что в Омске женщина на Honda протаранила восемь автомобилей. Правоохранители составили протокол на нарушительницу и завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.