Видео: петербурженка на Audi жестко сбила подростка

На видео попали жесткие кадры, как петербурженка на Audi сбила подростка

В Санкт-Петербурге женщина за рулем Audi жестко наехала на подростка, который перебегал дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке.»

«Жесткие кадры с попыткой подростка перебежать проспект Наставников на красный — сидевшая за рулем Audi Q5 женщина не успела среагировать и на скорости сбила парня. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии» — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.

По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее появились кадры после жесткого кульбита авто в Подмосковье.