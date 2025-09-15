Видео: петербурженка на Audi жестко сбила подростка

В Санкт-Петербурге женщина за рулем Audi жестко наехала на подростка, который перебегал дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке.»
«Жесткие кадры с попыткой подростка перебежать проспект Наставников на красный — сидевшая за рулем Audi Q5 женщина не успела среагировать и на скорости сбила парня. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии» — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой.
По предварительным данным, водитель каршеринга помешал движению кареты скорой помощи, в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.
Ранее появились кадры после жесткого кульбита авто в Подмосковье.