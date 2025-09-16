На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве проведут рейд по таксистам

В Москве 17-18 сентября ГИБДД проведет рейд по таксистам
close
Depositphotos

В Москве с 17 по 18 сентября будет проведен рейд по таксистам и водителям каршеринга. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

«Будет проводиться профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения таксомоторных перевозок и автомобилей краткосрочной аренды <...> В ходе мероприятия будет проведено обследование территорий обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси», — говорится в публикации.

Отмечается, что особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять территориям, прилегающим к транспортно-пересадочным узлам, торгово-развлекательным центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, а также железнодорожным вокзалам и автостанциям.

«Кроме того, будет проведена проверка на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации», — уточнили в ГИБДД.

До этого в Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу пациента в тяжелом состоянии и получил штраф за превышение скорости.

Отмечается, что он выполнял свои служебные обязанности и включил проблесковые маячки и сирену, чтобы успеть доставить человека в больницу. Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях, уточнив, что аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшим основанием для штрафа. Поддержки на работе он тоже не получил.

Ранее сообщалось, что в России планируют усилить ответственность за передачу управления авто детям.

