Гигантского голого мужчину провезли по центру Москвы, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как статую голого мужчины провезли по дорогам
true
true
true

В Москве провезли статую голого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Гигантского голого мужчину куда-то везут в центре Москвы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что большую серую статую обнаженного мужчины перевозят на красном грузовике. На кадрах также заметно, что рядом проезжает много автомобилей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части.

«За час до этого мы проезжали — он был одет, пытался подраться с каким-то парнем. Тот не стал церемониться — просто залил его перцовым баллончиком. <…> через час мы вернулись, а он уже сидел голый», — рассказал очевидец.

По информации канала, инцидент произошел ночью на Луговой улице.

Кроме того, во Владивостоке женщина показала грудь сотрудникам ДПС. На кадрах заметно, как девушка, которая сидит на переднем сидении, спрашивает у инспекторов, как у них дела, после чего раздевается и выходит из автомобиля.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.

