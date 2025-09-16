Гигантского голого мужчину провезли по центру Москвы, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как статую голого мужчины провезли по дорогам

В Москве провезли статую голого мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Гигантского голого мужчину куда-то везут в центре Москвы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что большую серую статую обнаженного мужчины перевозят на красном грузовике. На кадрах также заметно, что рядом проезжает много автомобилей.

