Владивостокец продемонстрировал голое тело на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как голый мужчина бегал по дороге

Во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока и Приморья».

«За час до этого мы проезжали — он был одет, пытался подраться с каким-то парнем. Тот не стал церемониться — просто залил его перцовым баллончиком. <…> через час мы вернулись, а он уже сидел голый», — рассказал очевидец.

По информации канала, инцидент произошел ночью на Луговой улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голый мужчина идет по проезжей части, при этом рядом с нарушителем находятся люди. Также сообщается, что приморец пытался проникнуть в чужой автомобиль.

До этого сообщалось, что во Владивостоке женщина показала грудь сотрудникам ДПС. На кадрах заметно, как девушка, которая сидит на переднем сидении, спрашивает у инспекторов, как у них дела, после чего раздевается и выходит из автомобиля. На записи также слышно, как перед оголением приморка сообщает, что за такой поступок ее могут посадить в тюрьму.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.