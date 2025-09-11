На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео

В Самаре на видео сняли, как мужчина разделся до трусов перед гаишниками
В Самаре мужчина в трусах бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Голый мужик на дороге, сразу подъехала скорая. Осеннее обострение? Водино, сегодня в пять утра», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полуголый мужчина бегает по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли сотрудники ДПС и медики, которые пытались задержать нарушителя.

До этого сообщалось, что в Калининграде водитель Mercedes разделся до трусов и стал бегать по проезжей части после ДТП.

«Наш водитель заорал: «Никто не выходит! Никого не выпущу!» Затем разбил боковое стекло, вылез на улицу, начал бегать и раздеваться до трусов, кидался на людей, собирал осколки, в том числе своих разбитых часов. Все были в шоке, он вообще неадекватно себя вел. Постепенно он успокоился, оделся. Кто-то вызвал психиатрическую бригаду. Его осмотрели, но в больницу не забрали», — рассказала очевидица.

Ранее в Подмосковье байкеры отлетели от удара BMW, и это попало на видео.

