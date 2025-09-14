На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигранты напали на сотрудника дорожной инспекции в Москве

В Москве мигранты избили сотрудника дорожной инспекции из-за эвакуации авто
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Москве мигранты набросились на сотрудника дорожной инспекции, который занимался эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации. Злоумышленники задержаны.

«В столице двое мигрантов, пытаясь воспрепятствовать законным действиям сотрудника дорожной инспекции по эвакуации транспортного средства, напали на него и причинили телесные повреждения», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напавшие на дорожного инспектора мигранты заключены под стражу.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

Ранее во Владивостоке на видео попало, как мигрант с кувалдой напал на водителя.

