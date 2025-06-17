Мигрант с кувалдой напал на владивостокца на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как мигрант с кувалдой напал на водителя

Во Владивостоке мигрант с кувалдой напал на водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Героев Хасана во Владивостоке произошел дорожный конфликт с участием водителя серого Toyota Prius. По словам потерпевшего, водитель Prius подрезал его, а на справедливый вопрос с матом посоветовал остановиться», — говорится в сообщении.

По словам владивостокца, после остановки мигрант открыл багажник и достал кувалду.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина замахивается кувалдой и уходит. По словам водителя, после произошедшего мигрант кинул гвоздь в автомобиль.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС после дрифта. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина убегает от сотрудника правоохранительных органов, который догоняет нарушителя и задерживает.

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