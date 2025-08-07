Архангелогородцы устроили жесткий бой в автобусе, и это попало на видео

В Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«В автобусе №43 на днях вспыхнула потасовка между двумя пассажирами. Один из них распылил перцовый баллончик. В «Рико» рассказали, что кондуктор оказал первую помощь пострадавшему мужчине. Рейс был сорван», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненты ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

До этого сообщалось, что в Уфе водители устроили бой на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле припаркованных автомобилей.

Кроме того, в Петрозаводске мужчина показал половой орган после драки на проезжей части и попал на видео.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса.