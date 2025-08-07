На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Архангелогородцы устроили жесткий бой в автобусе, и это попало на видео

В Архангельске мужчины жестоко избили друг друга в автобусе
true
true
true

В Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«В автобусе №43 на днях вспыхнула потасовка между двумя пассажирами. Один из них распылил перцовый баллончик. В «Рико» рассказали, что кондуктор оказал первую помощь пострадавшему мужчине. Рейс был сорван», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненты ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

До этого сообщалось, что в Уфе водители устроили бой на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле припаркованных автомобилей.

Кроме того, в Петрозаводске мужчина показал половой орган после драки на проезжей части и попал на видео.

Ранее правоохранители серьезно поговорили с Выксунским онанистом из автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами