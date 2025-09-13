На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Остались вмятины»: петербуржцы бегали по капотам авто, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как люди бегали по крышам автомобилей
В Санкт-Петербурге несколько человек бегали по припаркованным автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Ночной забег по припаркованным авто устроила компания дебоширов на Муринской дороге, 53. Судя по кадрам, парни пытались перемещаться только по капотам и крышам машин. Некоторые авто выступили в качестве батута для хулиганов — на кузовах остались вмятины», — говорится в сообщении.

По информации канала, девушки запечатлели происходящее на телефон. По предварительной информации, местные жители смогли задержать одного из нарушителей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части.

«За час до этого мы проезжали — он был одет, пытался подраться с каким-то парнем. Тот не стал церемониться — просто залил его перцовым баллончиком. <…> через час мы вернулись, а он уже сидел голый», — рассказал очевидец.

По информации канала, инцидент произошел ночью на Луговой улице.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.

