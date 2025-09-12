Mercedes-Benz потерял интерес к России

Немецкий автобренд Mercedes-Benz не рассматривает возможности для возвращения на рынок России, несмотря на заявку в Роспатент. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что, согласно условиям опциона на обратный выкуп, у Mercedes есть шесть лет на сделку байбэк по бывшему заводу в Подмосковье. Тем не менее Mash заверяет, что компания не хочет снова присутствовать на российском рынке.

«После начала СВО немцы ни разу не обсуждали и не рассматривали никаких условий по возвращению в РФ. Потому что: предпосылок для роста и прибыли нет, продажи прогнозируются низкие, а китайские модели успели отвоевать большую долю рынка. Забрать которую так просто не выйдет — как минимум, из-за ощутимой для покупателей разницы в цене», — говорится в публикации.

До этого Mash сообщал, что концерн Mercedes-Benz снова зарегистрирует товарный знак в России.

«Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — сказано в публикации паблика.

