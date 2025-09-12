Стало известно, вернется ли Mercedes-Benz в Россию

Регистрация товарного знака немецким брендом Mercedes-Benz в России не является шагом к возвращению на отечественный рынок. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Олег Мосеев.

«Регистрация товарного знака — это не шаг к возвращению. Это значит, что Mercedes-Benz, как и многие другие западные компании, следит за защитой товарных знаков. Но понятно, что бренд не ставит крест на российском рынке», — сказал собеседник.

Мосеев напомнил, что другие западные автобренды также продолжают регистрировать товарные знаки в России, но не работают здесь и не собираются возвращаться в ближайшее время.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что концерн Mercedes-Benz снова зарегистрирует товарный знак в России.

«Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — сказано в публикации паблика.

Напомним, что немецкий автогигант Mercedes-Benz остановил продажи в России в марте 2022 года, в 2023 году компания продала холдингу «Автодом» завод в подмосковном Есипово.

Ранее стало известно, что автомобили в России подорожают уже в сентябре.