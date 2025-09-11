«Телки с опилками в голове»: российский депутат высказался о женщинах-водителях

Депутат парламента Республики Северная Осетия Сослан Дидаров выложил пост, в котором назвал женщин «силиконовыми тёлками с опилками в голове». Об этом Telegram-каналу «Осторожно, Новости» рассказали жители Владикавказа.

Покупаете права своим жёнам, дочерям, силиконовым тёлкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение», — написал Дидаров.

Он также отметил, что женщины «представляют опасность не только для себя, но и для окружающих» и по Владикавказу стало невозможно передвигаться «без невроза и бесконечного маневрирования».

До этого стало известно, что в России женщины и мужчины попадают в ДТП почти с одинаковой частотой — 38% случаев (от всех заявлений по полисам ОСАГО) против 40% соответственно.

«Женщины страхуются чаще, на них приходится 55% от всех действующих розничных договоров в компании. Большой популярностью у них пользуется комплексная программа, которая позволяет рамках одного полиса застраховать жилье, здоровье, финансы и автомобиль», — говорится в исследовании «СберСтрахования».

По статистике, 26% от всех девушек, оформивших полисы каско, обратились в компанию в связи со страховыми случаями, в то же время доля мужчин, столкнувшихся с аналогичными неприятностями, составляет 23%. Также отмечается, что за 2024 год женщины оформили на 22% больше полисов ОСАГО и на 40% больше полисов каско, чем годом ранее.

Ранее стало известно, какие автомобили бизнес-класса самые популярные у россиянок.