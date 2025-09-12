На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Great Wall Motors появился новый фирменный логотип в России

No Limits: Great Wall Motors подала заявку на регистрацию обновленного логотипа в РФ
true
true
true
close
Great Wall Motors

Компания Great Wall Motors подала заявку в Роспатент на регистрацию обновленного логотипа в России. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Вместо черно-белой гаммы теперь — яркий красный цвет на белом фоне. Узнаваемый символ Великой Китайской стены остался, но стал современнее и лаконичнее», — говорится в сообщении.

По информации канала, до этого концерн сообщал, что начинается большой ребрендинг One GWM. Так, все суббренды в России получат единообразные названия: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora, GWM Wey.

Также сообщается, что обновления распространятся и на дистрибьютора, который теперь будет называться ООО «Грейт Мотор Рус».

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил в своем Telegram-канале, что компания Great Wall Motor начала строительство завода по производству автокомпонентов в регионе.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

