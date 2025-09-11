На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появится завод по выпуску автокомпонентов

Great Wall начал строительство завода по производству автокомпонентов под Тулой
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Тульской области компания Great Wall Motor начала строительство завода по производству автокомпонентов. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале главы региона Дмитрия Миляева.

«Провел рабочую встречу с руководством компании Грейт Волл Мотор Рус. Компания является давним и надежным партнером Тульской области. В настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году», — сообщил Миляев.

До этого калининградский завод «Автотор» может начать выпуск автомобилей китайской марки Seres Aito.

Отмечается, что Автотор проводит тендер по покупке большого объема трансмиссионных масел для редукторов. Оба наименования используются для гибридных автомобилей Aito M5, M7 и M9. Информации о подобном проекте ранее не поступало.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами