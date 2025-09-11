В России появится завод по выпуску автокомпонентов

В Тульской области компания Great Wall Motor начала строительство завода по производству автокомпонентов. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале главы региона Дмитрия Миляева.

«Провел рабочую встречу с руководством компании Грейт Волл Мотор Рус. Компания является давним и надежным партнером Тульской области. В настоящее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита в конце апреля тульской делегации в Китайскую Народную Республику, началось строительство завода по производству автокомпонентов. Предприятие планируется открыть в 2026 году», — сообщил Миляев.

До этого калининградский завод «Автотор» может начать выпуск автомобилей китайской марки Seres Aito.

Отмечается, что Автотор проводит тендер по покупке большого объема трансмиссионных масел для редукторов. Оба наименования используются для гибридных автомобилей Aito M5, M7 и M9. Информации о подобном проекте ранее не поступало.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.