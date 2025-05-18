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Новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке

В России начались продажи новых кроссоверов Haval F7x от 3,5 млн рублей
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Haval

В России начались продажи нового кроссовера Haval F7x. Об этом сообщает пресс-служба Haval. У модели две комплектации: Premium за 3,5 млн рублей и Tech Plus за 3,7 млн рублей.

Кроссовер оснащен турбомотором объемом 2,0 л, мощностью 192 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.

В комплектацию Premium вошли 19-дюймовые колеса, мультимедийная система, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль.

Версия Tech Plus дополнительно оснащена системой бесконтактного открывания багажника, панорамной крышей, проекционным дисплеем, сабвуфером.

Выпуск модели наладили на заводе Haval под Тулой.

До этого стало известно, что китайские кроссоверы Li Auto будут стоить на российском рынке от 5,7 млн рублей.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей.

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