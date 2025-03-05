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Стало известно, какие автомобили бизнес-класса самые популярные у россиянок

«Ренессанс страхование»: BMW X2 стала самой популярной машиной у россиянок
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BMW

Модели BMW X2, Mazda CX-30 и Audi Q3 стали самыми популярными автомобилями бизнес-класса у россиянок. Об этом «Известиям» рассказали в группе «Ренессанс страхование».

«Среди автомобилей бизнес-класса лидирует BMW X2 (из общего числа автомобилистов, застраховавших эту модель абсолютное большинство — 80% — женщины)», — говорится в сообщении.

Кроме того, у россиянок популярностью пользуются модели Mazda CX-30, Audi Q3, Mercedes-Benz GLB, Lexus NX, Volvo XC40, BMW X4, BMW 2-series, Mercedes-Benz GLC и Mitsubishi Eclipse Cross.

Несмотря на то, что преимущественно на кроссоверах и SUV ездят мужчины, среди женщин эти автомобили также являются популярными. Эксперты выяснили, что самыми востребованными оказались модели Haval H9, Skoda Kodiaq, Lexus LX, Volkswagen Touareg, Volkswagen Teramont и BMW X7.

До этого сообщалось, что в Москве 8 марта парковка автомобилей будет бесплатной. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Ранее в России спрогнозировали падение продаж новых автомобилей.

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