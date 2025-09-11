В Китае начались продажи нового кроссовера Jetour

В Китае объявили цены для предзаказа кроссовера Jetour X70L, сообщает портал «Китайские автомобили». Стоимость модели варьируется от 125,9 тыс. до 158,9 тыс. юаней (примерно 1,49-1,89 млн рублей по курсу на момент публикции).

Автомобиль оснащен двигателем 1.5 и отличается новым дизайном. У автомобиля решетка радиатора с горизонтальными планками и изогнутые в виде бумеранга ходовые огни под горизонтальными фарами. На заднем бампере — два патрубка выхлопной системы с хромированной окантовкой.

В интерьере — трехспицевое рулевое колесо и крупный экран медиасистемы. Передние и задние кресла снабжены электрорегулировками. Длина автомобиля — 4810 мм, колесная база — 2252 кг. Мощность двигателя составляет 184 л.с. Автомобиль доступен в пятиместном и семиместном варианте.

