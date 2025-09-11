На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае начались продажи нового кроссовера Jetour

Jetour начал продажи в Китае кроссовера X70L
true
true
true
close
Jetour

В Китае объявили цены для предзаказа кроссовера Jetour X70L, сообщает портал «Китайские автомобили». Стоимость модели варьируется от 125,9 тыс. до 158,9 тыс. юаней (примерно 1,49-1,89 млн рублей по курсу на момент публикции).

Автомобиль оснащен двигателем 1.5 и отличается новым дизайном. У автомобиля решетка радиатора с горизонтальными планками и изогнутые в виде бумеранга ходовые огни под горизонтальными фарами. На заднем бампере — два патрубка выхлопной системы с хромированной окантовкой.

В интерьере — трехспицевое рулевое колесо и крупный экран медиасистемы. Передние и задние кресла снабжены электрорегулировками. Длина автомобиля — 4810 мм, колесная база — 2252 кг. Мощность двигателя составляет 184 л.с. Автомобиль доступен в пятиместном и семиместном варианте.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами