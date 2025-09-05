Россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota

Кроссовер Toyota C-HR популярен в России из-за стильного дизайна кузова, но машина имеет ряд проблем. Детально о них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В России большая часть экземпляров Toyota C-HR японской сборки и первого поколения. У спортивного дизайна этой модели есть неприятное следствие – плохой обзор на втором ряду: окна своим размером скорее напоминают форточки. Покатая крыша оставляет мало места над головой – рослым пассажирам будет неудобно. Багажник скромный – около 300 литров», – предупредил эксперт.

На рынке часто встречаются переднеприводные гибридные версии с двигателями 1.8 (98 л.с.). Главное преимущество – низкий расход топлива, который составляет около 7 литров на 100 км пробега. Перед покупкой такой машины надо проверить тяговую батарею: она служит меньше, чем электродвигатель, но до 150 тыс. км проблем, как правило, не бывает. Если нужен полный привод, можно выбрать версию с турбомотором 1.2 (116 л.с.). Все автомобили оснащаются только вариаторами.

К числу проблемных опций модели эксперт относит мультимедийную систему C-HR. Она периодически подвисает и требует перезагрузки или даже перепрошивки. Подвеска кроссовера, если не ездить в агрессивном режиме, выхаживает до 150 тыс. км до замены. Может потребоваться замена стоек стабилизатора, предупредил Житнухин.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера.