На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota

Fresh назвал пять серьезных недостатков кроссовера Toyota C-HR
true
true
true
close
Toyota

Кроссовер Toyota C-HR популярен в России из-за стильного дизайна кузова, но машина имеет ряд проблем. Детально о них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В России большая часть экземпляров Toyota C-HR японской сборки и первого поколения. У спортивного дизайна этой модели есть неприятное следствие – плохой обзор на втором ряду: окна своим размером скорее напоминают форточки. Покатая крыша оставляет мало места над головой – рослым пассажирам будет неудобно. Багажник скромный – около 300 литров», – предупредил эксперт.

На рынке часто встречаются переднеприводные гибридные версии с двигателями 1.8 (98 л.с.). Главное преимущество – низкий расход топлива, который составляет около 7 литров на 100 км пробега. Перед покупкой такой машины надо проверить тяговую батарею: она служит меньше, чем электродвигатель, но до 150 тыс. км проблем, как правило, не бывает. Если нужен полный привод, можно выбрать версию с турбомотором 1.2 (116 л.с.). Все автомобили оснащаются только вариаторами.

К числу проблемных опций модели эксперт относит мультимедийную систему C-HR. Она периодически подвисает и требует перезагрузки или даже перепрошивки. Подвеска кроссовера, если не ездить в агрессивном режиме, выхаживает до 150 тыс. км до замены. Может потребоваться замена стоек стабилизатора, предупредил Житнухин.

Ранее были названы три надежных японских кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами