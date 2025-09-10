На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Загорелся на ходу»: на видео попало, как москвич спасался из вспыхнувшей машины

В Москве на видео попало, как москвич вылазил из горящей машины
true
true
true

В Москве автомобиль с человеком загорелся в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Станционная улица, загорелся на ходу. 9 сентября», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как из горящего легкового автомобиля выходит водитель. На записи также заметно, что пламя охватило машину не полностью: у транспорта горит капот.

До этого сообщалось, что в Московской области воспламенился фургон.

«Надеюсь, бензобак уже сгорел», — сказал водитель, который запечатлел инцидент на видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль почти полностью. В начале записи также слышен взрыв. На место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые контролируют ситуацию.

По информации канала «На МКАДе ДТП Москва», транспорт загорелся в Ленинском округе на Володарском шоссе.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами