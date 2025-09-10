«Загорелся на ходу»: на видео попало, как москвич спасался из вспыхнувшей машины

В Москве на видео попало, как москвич вылазил из горящей машины

В Москве автомобиль с человеком загорелся в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Станционная улица, загорелся на ходу. 9 сентября», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как из горящего легкового автомобиля выходит водитель. На записи также заметно, что пламя охватило машину не полностью: у транспорта горит капот.

До этого сообщалось, что в Московской области воспламенился фургон.

«Надеюсь, бензобак уже сгорел», — сказал водитель, который запечатлел инцидент на видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль почти полностью. В начале записи также слышен взрыв. На место возгорания прибыли сотрудники ГИБДД, которые контролируют ситуацию.

По информации канала «На МКАДе ДТП Москва», транспорт загорелся в Ленинском округе на Володарском шоссе.

