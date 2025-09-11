На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили о разработке контроля над обучением первой помощи в автошколах

Башанкаев: разрабатывается контроль за обучением первой помощи в автошколах
Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме планируют установить контроль над тем, как автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. Об этом ТАСС сообщил первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Депутат отметил, что обучение первой помощи входит в стандарт обучения водителей автотранспорта. Сейчас Госдума совместно с МЧС и МВД разрабатывают вариант, при котором ГИБДД будет осуществлять контроль над обучением в фото- либо видеоформате. Такая инициатива будет оформлена в виде законопроекта или подзаконного акта.

Башанкаев подчеркнул, что во многих автошколах либо не уделяют должного внимания обучению первой помощи, либо вовсе не проводят такие занятия. Между тем, правильное оказание первой помощи поможет в спасти в стране не менее 140-150 тысяч жизней в год.

28 февраля стало известно, что в Госдуму внесен законопроект от правительства РФ, призванный повысить качество подготовки водителей.

Ранее сообщалось, что водителей в России разрешат учить на автобазах.

