В Госдуму внесли законопроект о рейтинге автошкол

Кабмин внес в Госдуму законопроект об оценке качества автошкол

В Госдуму внесен законопроект от правительства РФ, призванный повысить качество подготовки водителей. Об этом сообщается в думской электронной базе.

Документ вносит поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Он предполагает создание системы оценки автошкол министерством внутренних дел.

Согласно проекту, МВД разработает критерии и периодичность оценки эффективности работы автошкол, в отличие от прежней практики, ограничивавшейся лишь общими рекомендациями к программам обучения.

В случае принятия, закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Планируется создание открытого онлайн-ресурса, где будут публиковаться данные об автошколах, включая отзывы обучавшихся, обеспечивая гражданам доступ к объективной информации при выборе заведения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что при формировании рейтинга автошкол будут учитываться «итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники».

В ноябре прошлого года сообщалось, что министерство просвещения России хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно. Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

Ранее автоэксперт заявил, что обучение в российских автошколах должно подешеветь.