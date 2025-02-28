Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект о рейтинге автошкол

Кабмин внес в Госдуму законопроект об оценке качества автошкол
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект от правительства РФ, призванный повысить качество подготовки водителей. Об этом сообщается в думской электронной базе.

Документ вносит поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Он предполагает создание системы оценки автошкол министерством внутренних дел.

Согласно проекту, МВД разработает критерии и периодичность оценки эффективности работы автошкол, в отличие от прежней практики, ограничивавшейся лишь общими рекомендациями к программам обучения.

В случае принятия, закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Планируется создание открытого онлайн-ресурса, где будут публиковаться данные об автошколах, включая отзывы обучавшихся, обеспечивая гражданам доступ к объективной информации при выборе заведения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что при формировании рейтинга автошкол будут учитываться «итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники».

В ноябре прошлого года сообщалось, что министерство просвещения России хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно. Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

Ранее автоэксперт заявил, что обучение в российских автошколах должно подешеветь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами