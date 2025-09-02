Водителей в России разрешат учить на автобазах

В России разрешат учить водителей на автобазах и в автобусных парках

В России с 1 марта 2026 года вступят в действие обновленные правила обучения водителей, в соответствии с которыми их разрешат готовить не только в автошколах. Об этом пишут «Известия».

«Новые программы вводят возможность проведения обучения «практике» не только в самих автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, транспортных компаниях», — отмечается в публикации.

Согласно новой редакции «Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», увеличивается количество часов, отведенных для практической подготовки по вождению: до 58 часов с прежних 56 в случае обучения на машине с механической трансмиссией и до 56 часов с прежних 54 при вождении на «автомате».

Кроме того, при открытии дополнительных категорий в правах водителю не придется заново проходить весь теоретический курс, а только прослушать цикл лекций.

