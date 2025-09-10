На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как автомобили ушли под воду в Дагестане

В Дагестане на видео попало, как машины ушли под воду во время наводнения
Telegram-канал Mash

В Дагестане затопило несколько районов из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Mash».

«Мощный селевой поток бушует в горах Дагестана. Стихия разыгралась — из-за камнепада Унцукульский район отрезало от цивилизации, пять километров дороги заблокировано. Вода сносит машины и заливает первые этажи домов в Буйнакске. Уровень осадков достигает 60 сантиметров, на месте работают спасатели», — сообщает канал.

Судя по видео с канала, по затопленным дорогам не могут проехать автомобили, некоторые из них заглохли.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина улетела с 70-метрового обрыва в воду на Hyundai Santa Fe. В салоне также находился 37-летний пассажир, который выжил и смог добраться до берега.

Ранее автомобиль с сибиряком полностью ушел под воду.

