На видео попало, как автомобили ушли под воду в Дагестане

В Дагестане на видео попало, как машины ушли под воду во время наводнения

В Дагестане затопило несколько районов из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Mash».

«Мощный селевой поток бушует в горах Дагестана. Стихия разыгралась — из-за камнепада Унцукульский район отрезало от цивилизации, пять километров дороги заблокировано. Вода сносит машины и заливает первые этажи домов в Буйнакске. Уровень осадков достигает 60 сантиметров, на месте работают спасатели», — сообщает канал.

Судя по видео с канала, по затопленным дорогам не могут проехать автомобили, некоторые из них заглохли.

