Hyundai Santa Fe с россиянкой упал с 70-метрового обрыва

В Башкирии женщина на Hyundai вылетела с 70-метрового обрыва в реку

В Башкирии женщина улетела с 70-метрового обрыва в воду на иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В МЧС Башкортостана поступило сообщение, что вблизи села Караяр Караидельского района автомобиль «Хундай Санта Фе» упал с 70-метрового обрыва в реку Юрюзань», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина Hyundai находится в воде. По предварительной информации, в момент падения за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина и 37-летний пассажир, который смог самостоятельно выбраться на берег. Мужчину госпитализировали. Также сообщается, что водительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщину достали из воды очевидцы.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в Оку во время дрифта. В момент ДТП в салоне находились трое мужчин и две женщины: нижегородцы ехали на отдых. Из тонувшей машины смог выбраться только один пассажир, который попросил очевидцев вызвать спасателей.

Ранее в Башкирии на видео попал жесткий кульбит Toyota, кричала женщина.