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Автомобиль с сибиряком полностью ушел под воду

В Новосибирской области Renault Duster с водителем полностью ушел под воду
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Госавтоинспекция Новосибирской области

В Маслянинском районе Новосибирской области автомобиль Renault Duster утонул в реке Елбань. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Renault Duster нашли утром 24 июля — в салоне находился мужчина без признаков жизни. По предварительной информации, авария произошла еще 21 июля около двух часов ночи. 33-летний водитель ехал из села Малая Томка в сторону Елбани, не справился с управлением, съехал с дороги и оказался в реке», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль полностью ушел под воду. Кроме того, транспорт получил повреждения: у него смят кузов, капот, разбиты стекла.

По информации канала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Башкирии женщина улетела с 70-метрового обрыва в воду на Hyundai Santa Fe. В салоне также находился 37-летний пассажир, который выжил и смог добраться до берега.

Ранее в Башкирии на видео попал жесткий кульбит Toyota, кричала женщина.

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