Неизвестный открыл огонь по трамваю с пассажирами в Калининграде

В Калининграде неизвестный обстрелял трамвай, в котором находились пассажиры, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Трамвай с пассажирами снова обстреляли в Калининграде. Никто от пуль не пострадал, только стёкла. Такое уже было в ноябре. Нового стрелка ищут», — сообщает канал.

Судя по фото, разбито стекло одного из боковых окон трамвая.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.