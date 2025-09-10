На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео

В Москве на видео попало, как собака ехала на мотоцикле
В Москве собака ехала на мотоцикле вместе с хозяином. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Пса-байкера заметили в Москве», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как собака в защитных очках сидит на мотоцикле, которым управляет человек. На записи также заметно, что на мотоцикле находится девушка, которая машет в камеру, а животное в этот момент двигает лапами.

До этого сообщалось, что во Владивостоке длинный полоз забрался в кузов черного автомобиля.

«В районе Никифорова полоз забрался в припаркованную машину. Судя по всему, в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко. Представляем удивление хозяина автомобиля, когда он обнаружит нежданного гостя», — говорится в публикации Telegram-канала «Новости Приморья и Владивостока».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах змея медленно заползает под припаркованную машину.

Ранее россиянам рассказали, какая ответственность грозит за ДТП с голубями.

