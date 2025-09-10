На заводе «Автотор» в Калининграде могут начать выпуск автомобилей нового китайского бренда

Калининградский завод «Автотор» может начать выпуск автомобилей китайской марки Seres Aito. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что Автотор проводит тендер по покупке большого объема трансмиссионных масел для редукторов. Оба наименования используются для гибридных автомобилей Aito M5, M7 и M9.

Информации о подобном проекте ранее не поступало.

До этого стало известно, что новый премиальный кроссовер Aito Seres М8 планируется вывести на российский рынок предварительно в конце 2025 года.

Aito Seres М8 – последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Колеса крутят электромоторы. Суммарная отдача силовой установки 450 л.с. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база — 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.