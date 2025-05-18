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Кроссовер Aito Seres М8 появится на российском рынке

Продажи в России кроссоверов Aito Seres М8 начнутся в конце года
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Aito Seres

Новый премиальный кроссовер Aito Seres М8 планируется вывести на российский рынок предварительно в конце 2025 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу АО «МБ РУС».

Aito Seres М8 – последовательный гибрид, под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с., работающий в режиме генератора для батареи. Колеса крутят электромоторы. Суммарная отдача силовой установки 450 л.с. Длина автомобиля составляет 5190 мм, а колесная база — 3105 мм. В салоне могут разместиться до семи человек.

Кроссовер оснащен высокотехнологичными системами безопасности и помощи водителю ADS 2.0 уровня L2+ (Level 2+), оборудован 12 камерами, 5 радарами и датчиками LiDAR. Для удобства водителя предусмотрен проекционный дисплей.

В Китае кроссовер стоит 368 тыс. юаней (4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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