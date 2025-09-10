На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пробке у Крымского моста находятся более 400 автомобилей

Свыше 400 машин находятся в очереди у Крымского моста со стороны Керчи
Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 400 автомобилей находятся в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 00:00 мск. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к инфраструктурному объекту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.

8 сентября на подъездах к мосту образовались длинные пробки. По состоянию на 13:00 мск с обеих сторон проезда ожидали 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи в пробку попали 645 автомобилей.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов рассказал, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее на видео попала огромная автомобильная пробка у Крымского моста.

