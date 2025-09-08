Более тысячи автомобилей находятся в пробке на Крымском мосту

В очередях перед Крымским мостом скопилось 1185 автомобилей

Проезда по Крымскому мосту с обеих сторон на 13:00 мск ожидают 1185 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 машин. Время ожидания около двух часов.

На досмотр со стороны Керчи — 645 авто. Время ожидания более двух часов.

В 7:00 мск очередей с обеих сторон не было.

Утром Минобороны России сообщило, что с 8:00 до 11:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников. Из них 12 были перехвачены над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

Ранее на видео попала огромная автомобильная пробка у Крымского моста.