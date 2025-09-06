В парламенте Крыма сообщили о пройденном пике очередей на Крымском мосту

На Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно», — заявил он.

По словам Константинова, недавно он беседовал с проезжавшими по мосту коллегами, которым довелось простоять в очереди меньше часа. Кроме того, председатель спикер отметил, что он сам проезжал через мост и не встретил там ни одной машины.

4 сентября число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. Сообщалось, что по состоянию на 13:00 по мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 450 транспортных средств.

По данным канала, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи при этом находилось 700 транспортных средств, а время ожидания было более двух часов.

