На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Крыма сообщили о пройденном пике очередей на Крымском мосту

Глава Госсовета Крыма Константинов: пик очередей на Крымском мосту пройден
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Как мне кажется, максимально все, что можно делать, уже делается… В последнее время сейчас пик спал, и туда, и обратно», — заявил он.

По словам Константинова, недавно он беседовал с проезжавшими по мосту коллегами, которым довелось простоять в очереди меньше часа. Кроме того, председатель спикер отметил, что он сам проезжал через мост и не встретил там ни одной машины.

4 сентября число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. Сообщалось, что по состоянию на 13:00 по мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 450 транспортных средств.

По данным канала, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи при этом находилось 700 транспортных средств, а время ожидания было более двух часов.

Ранее Shaman и Лепс устроили импровизированный концерт на Крымском мосту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами