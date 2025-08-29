Автомобилисты сняли на видео огромную пробку у Крымского моста

Крупный затор образовался на выезде из Крыма, в районе досмотровой площадки «Таврида», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Пробку сняли на видео очевидцы.

«На автодороге скопилось больше 1,4 тыс. машин, пробка мешает жителям Феодосии и Керчи добираться до пересадки на поезда. Эти пробки называют «школьными»: машины едут на юг России в преддверии начала учебного года. При этом в обратном направлении, из Краснодарского края, дорога свободна», — сообщает канал.

Отмечается, что на дороге водителям и пассажирам раздают воду.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого на Крымском мосту в багаже туристки нашли череп мужа, который она везла с собой в отпуск.

Выяснилось, что жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни. После его кончины она отправилась путешествовать со скелетом.

У женщины были с собой сопроводительные документы, подтверждающие правомерность ее действий.

