Китайские автопроизводители начали искать новые рынки сбыта из-за сокращения экспорта в РФ

true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия превратилась в прибыльный рынок для китайских автопроизводителей, однако дальнейшее продвижение на рынке может быть затруднено. сообщает Bloomberg.

«В конце 2024 года в России начали повышать утилизационный сбор для импортных автомобилей, в результате чего цена легковых машин с одно- или двухлитровыми двигателями выросла более чем на $8 тыс. долларов. Между тем, высокая стоимость кредитов оказала давление на потребителей, в результате чего продажи автомобилей в России сократились на 27% в первом полугодии. Импорт китайских автомобилей за тот же период упал на 62%», — сообщает Bloomberg.

По мнению главы отдела исследований китайского автопрома UBS Group Пола Гонга, производителям необходимо активнее искать новые рынки. Перспективными направлениями он назвал Ближний Восток и Латинскую Америку.

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Ранее сообщалось, что Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России.

