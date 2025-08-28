На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны автопроизводители КНР, которые больше других тратят деньги на рекламу в России

Автопроизводители увеличили расходы на рекламу в России на 6% в 2025 году
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/skims

Автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей, свидетельствуют сводный отчет (есть у «Газеты.Ru») Mediascope и агентства Twiga PR.

«Анализ динамики топ-5 брендов за аналогичный период показывает существенные изменения по сравнению с I полугодием 2024 года: в частности, Haval, ранее занимавший лидирующие позиции, в половину уменьшил свои медиа затраты», — говорится в исследовании.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Новички легкового рынка FAW, KGM, Omoda активно наращивают присутствие: их инвестиции в маркетинговое продвижение своих автомобилей выросли в 4–6 раз.

Подробнее об инвестициях автокомпаний в рекламу на российском авторынке в 2025 году читайте в материале «Газеты.Ru».

Эксперты связывают эту стратегию с попытками удержать долю рынка на фоне падения спроса, роста цен и ужесточения кредитной политики Центробанка. Производители перераспределяют бюджеты в пользу digital-каналов, таргетированной рекламы и интеграций с маркетплейсами, сохраняя традиционные медиа для широкого охвата.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, чем чревата покупка автомобиля в Грузии.

